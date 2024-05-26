Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4 zorunlu değişiklik yaptı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı oyuncular Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'den faydalanamadı.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodridgo Becao, Joshua King, Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Kartal, İstanbulspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendirirken, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski oynarken, kanatlarda Joshua King ve Dusan Tadic forma giydi. Kartal, gol yollarında ise çift forvette Edin Dzeko ile Serdar Dursun'a güvendi.

Fenerbahçe'de Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek yedek bekledi.

Kartal 4-4-2'yi tercih etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor karşısında takımını 4-4-2 formasyonuyla sahaya sürdü.

Kartal, forvet hattında Serdar Dursun ile Edin Dzeko'yu oynatırken, Sebastian Szymanski'yi orta alanda görevlendirdi.

İrfan Can ve Cengiz kadroda

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder, kadroya dahil oldu.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayan İrfan Can ve Cengiz, maça yedek kulübesinde başladı.

8 eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ve Rade Krunic maçta forma giyemedi.

Sahaya "Hababam Sınıfı" müziğiyle çıkıldı

Fenerbahçe, ısınma sırasında sahaya "Hababam Sınıfı" müziğiyle çıktı.

Ligde geçen hafta oynanan derbi öncesinde Galatasaray, yaptığı koreografi sırasında söz konusu müziği seslendirmişti.

Fenerbahçe ise 1-0 kazandığı müsabakanın ardından sosyal medya hesaplarından bu koreografiye gönderme yapmıştı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında da aynı müzikle taraftarlarını coşturdu.

Bonucci'ye plaket takdim edildi

Fenerbahçe Kulübü, futbolu bırakacağını açıklayan Leonardo Bonucci'yi son maç öncesinde onurlandırdı.

Maç öncesinde oyuncuya yönetici Ahmet Ketenci tarafından plaket takdim edilirken, takım arkadaşları da sıraya girerek Bonucci'yi alkışladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu desteklemek için tek tek tribünlere davet etti.