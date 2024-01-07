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Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 yenerek galibiyet için mutlu - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 yenerek galibiyet için mutlu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor'u 5-1 yenerek galibiyet için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, şampiyonluğa oynadıklarını ve lider durumda olduklarını vurgulayarak, oyuncularının hafta içi yaptıkları organizasyonları sahaya yansıttığını belirtti. Cengiz'in 4 gol atmasının önemine değinen Kartal, takımın gol atma konusunda çalıştığını ve hücum organizasyonlarını geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Şampiyonluk yarışına ilişkin olarak ise Kartal, lider olduklarını ve avantajın kendilerinde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 5-1 yenerek galibiyet için mutlu
07.01.2024 - 18:57,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Şampiyonluğa oynadıklarını ve şu an lider durumda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Bir şeyi yanlış yaptık sadece. Kaçırdığımız gollerden sonra onu telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun git gele döndü ve pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu da eksik tarafımız oldu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puan için geldik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yarın sabah antrenmanından sonra çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cengiz'in performansının oyuncu açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kartal, "Cengiz'in 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Daha yüksek öz güvenle moralli maçlara çıkacağını düşünüyorum. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol atmalarını normal karşıladığını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol atmak için hücum organizasyonları geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil. Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmek lazım. Biz buna çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, şampiyonluk yarışına ilişkin bir soruya şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada sakatlıkları az olan, maçları kaybetmeden rakibe çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır."

Kaynak: AA
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