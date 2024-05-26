Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 6-0 mağlup etti

Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 89 Furkan Akyüz), Osayi-Samuel (Dk. 73 Mert Müldür), Becao (Dk. 64 Bonucci), Çağlar Söyüncü (Dk. 89 Yusuf Akçiçek), Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko (Dk. 46 Zajc)
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Baran Alp Vardar (Dk. 86 Emir Mustafa Vuruşaner), Vorobjovas, Coly (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Sambissa, Özcan Şahan, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 86 Eren Arda Şan), Mamadou (Dk. 86 Demir Mermerci)
Goller: Dk. 8 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 15 Szymanski, Dk. 36 Tadic, Dk. 66 Osayi-Samuel, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 78 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 57 Fred, Dk. 90+3 Bonucci (Fenerbahçe), Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
48. dakikada Tadic'in şık pasıyla altıpasın sağında kaleci Mücahit Serbest ile karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın dar açıdan kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Osayi-Samuel'in Tadic'le yaptığı verkaçın ardından altıpasın solundan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 4-0.
76. dakikada sarı-lacivertliler beşinci golü kaydetti. Okan Erdoğan'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda kaleci Mücahit Serbest'i geçen top altıpasın içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı son çizgiye hareketlenen Zajc ile buluşturdu. Zajc'ın vuruşunda kaleciden dönen top, penaltı noktası civarında King'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale çizgisinde rakip oyuncudan döndü. King'in yeniden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 6-0.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
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