Fenerbahçe, İzmir ekibinden İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İzmir ekibinden İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

12.05.2023 17:58

Fenerbahçe, 1.Lig ekibi Göztepe'den 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini satın aldı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki kaleci için İzmir temsilcisine 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

1.7 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki eldiveninden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak.

TRABZONSPOR VE SOUTHAMPTON'DA PEŞİNDEYDİ

Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Premier Lig ekibi Southampton da devreye girmişti.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldı
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, İzmir ekibinden İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, İzmir ekibinden İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika
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