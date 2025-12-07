Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı
07.12.2025 20:49
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsizliğini koruyan Sarunas Jasikevicius ile ilgili sarı-lacivertli camiada sıcak bir gelişme yaşandı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetiminin Jasikevicius ile görüşme yaptığı, bu görüşme sonucunda her iki tarafın da karşılıklı mutabakata vardığı öğrenildi.

YAPININ BOZULMAMASINI İSTİYOR

Deneyimli hocanın, şubede idari personel dahil herkesin göreve devam etmesini ve bu yapının bozulmamasını talep ettiği, yönetimden de bu doğrultuda güvence aldığı dile getirildi.

YENİ MAAŞI DA BELLİ

Jasikevicius, bu anlaşmanın ardından yeni maaşında yüzde 100 zamla birlikte yaklaşık 2 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

