Fenerbahçe, Johnny Juzang'ı Transfer Etti
Fenerbahçe, Zenit'ten Johnny Juzang ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya temsilcisi Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'da (2022-2025) başlayan Juzang, Minnesota Timberwolves???????'ta da görev yaptı.
Kaynak: AA
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