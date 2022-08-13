Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

13.08.2022 16:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gidiyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, Yunan futbolcunun olumlu karar bildirmesi durumunda İngiliz ekibinin yolunu tutacağı öğrenildi.

Gelen futbolcular kadar giden futbolcuların akıbetinin büyük önem taşıdığı Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas için Hull City ısrarını sürdürüyor.

SON KARARI PELKAS VERECEK

Gaazeteci Onur Tuğrul'un sosyal medyadan paylaştığı habere göre, Hull City, Fenerbahçeli Pelkas için ısrarını sürdürüyor. Son günlerde temaslar sıklaşırken, iki kulüp arasındaki görüşmeler belli bir noktaya geldi. Pelkas son kararını olumlu bildirirse İngiltere'nin yolunu tutacak.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağlıyor

"AYRILIKLAR KAÇINILMAZ"

Haberin devamında Tuğrul ayrıca, "Fenerbahçe'nin yabancı futbolcu sayısı oynatabileceği sayının üstünde. Bu ara yabancı futbolcuların ayrılık haberleri yoğun olacak. Bazıları hoşunuza gidecek, bazısı gitmeyecek ama elimizdeki gerçek bu. Ayrılıklar kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağlıyor
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Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor - Son Dakika
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