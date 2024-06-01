Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho ile teknik direktörlük görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurdu. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmazken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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1.06.2024 11:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho ile teknik direktörlük görüşmelerine başladı - Son Dakika
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