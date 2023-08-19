İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde - Son Dakika

İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:11

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın planları arasında olmayan Joshua King'in takımdan ayrılmasına izin verecek. Norveçli yıldızın satışı için uygun bir teklif gelmesi durumunda sarı-lacivertliler futbolcuyu satacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Joshua King, takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı satış listesine koydu.

SATIŞINA İZİN VERİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun satışına izin verecek.

12 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Geçen sezon takıma katılan King, Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Joshua King, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde - Son Dakika


Son Dakika
16:11 İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde
16:07 Jorge Jesus'un getirdiği King'e İsmail Kartal kapıyı gösterdi! Satış listesine konuldu
15:59 'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
15:55 "Emekli maaşı 150 bin TL olsun" diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
15:49 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:45 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:23 ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin, Tayvan adasında tatbikat başlattı
15:12 Tayvan'ın ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin ordusu tatbikat için bölgeye 42 jet ve 8 savaş gemisi gönderdi
15:07 Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj! Beşiktaş masadan kalktı
15:02 Beşiktaş masadan kalktı! Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 16:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement