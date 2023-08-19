Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Joshua King, takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı satış listesine koydu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun satışına izin verecek.
Geçen sezon takıma katılan King, Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde - Son Dakika