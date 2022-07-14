Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları

14.07.2022 08:24

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, Tiago Çukur transferi sonrası Norveçli futbolcu Joshua King transferini de resmen açıkladı. Bonservisi elinde olan Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transferleri üst üste açıklamaya devam ediyor. . Sarı-lacivertli ekip, Tiago Çukur'un ardından Norveçli futbolcu Joshua King transferini de resmen açıkladı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

30 yaşındaki golcü Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, King için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Norveçli futbolcu, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor. 30 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 2296 dakika süre aldı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2019 yılında 20 milyon euro değer biçilen yıldız Watford'un yanı sıra,Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında forma giymişti.

YORUMLAR (1)
500
Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti

Tiago Çukur, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement