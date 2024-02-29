Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida\'yı mağlup ederek Final Four\'a yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.
Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalin ilk maçında 98-91 mağlup ettiği Perfurmerias Avenida ile deplasmanda karşılaştı. İlk iki periyodu geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyotta etkili hücumlarıyla skoru da lehine döndürdü. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte Fenerbahçe, parkeden 73-67'lik skorla ayrılarak mücadeleyi kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4'lü finalde yer almaya hak kazandı.
Salon: Pabellon Municipal Wurzburg
Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Perfumerias Avenida: Antonia Delaere 2, Leonor Rodriguez 14, Arica Carter 14, Laura Fil 9, Bernadett Hatar 4, Olcay Çakır 2, Sika Kone 12, Lucia Rodriguez 3, Alexis Prince 2, Andrea Vilaro 5
Başantrenör: Luis Rey
Fenerbahçe: Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Kayla McBride 12, Nikolina Milic 14, Sevgi Uzun, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 9, Kitija Laksa
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 19-15 (Avenida lehine)
Devre: 36-30 (Avenida lehine)
3. Periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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