Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida\'yı mağlup ederek Final Four\'a yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler, üst üste 4. kez ve tarihinde 10. kez 4'lü finalde yer alma hakkı elde etti.

29.02.2024 00:43
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalin ilk maçında 98-91 mağlup ettiği Perfurmerias Avenida ile deplasmanda karşılaştı. İlk iki periyodu geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyotta etkili hücumlarıyla skoru da lehine döndürdü. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte Fenerbahçe, parkeden 73-67'lik skorla ayrılarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4'lü finalde yer almaya hak kazandı.

Salon: Pabellon Municipal Wurzburg

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Perfumerias Avenida: Antonia Delaere 2, Leonor Rodriguez 14, Arica Carter 14, Laura Fil 9, Bernadett Hatar 4, Olcay Çakır 2, Sika Kone 12, Lucia Rodriguez 3, Alexis Prince 2, Andrea Vilaro 5

Başantrenör: Luis Rey

Fenerbahçe: Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Kayla McBride 12, Nikolina Milic 14, Sevgi Uzun, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 9, Kitija Laksa

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 19-15 (Avenida lehine)

Devre: 36-30 (Avenida lehine)

3. Periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika
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