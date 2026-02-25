Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Final Four'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Final Four'da!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Final Four\'da!
25.02.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı iki maçta da yenerek Euroleague'de 6. kez Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Spar Girona'ya iki maçta da yenerek Kadınlar Euroleague'de adını üst üste 6., toplamda 12. kez Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ikinci maçında Spar Girona'ya konuk oldu. Serinin ilk maçını İstanbul'da 87-69 kazanan sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan rövanş maçından da 58-65 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve Altılı Final'de doğrudan yarı finale yükseldi. Iliana Rupert rövanşta kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Kadınlar Euroleague'de 6'lı final, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe doğrudan adını Final Four'a yazdırırken, Kanarya'nın yarı finaldeki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Final Four'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Final Four'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.