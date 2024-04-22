Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu: Hayallerin Ötesinde Bir Sezon Geçirdik

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu, kazanılan kupalarla hayallerin ötesinde bir sezon geçirdiklerini söyledi.
FIBA Süper Kupa, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak 4 kupa kazanan sarı-lacivertli ekibin genel menajeri Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Müzesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Her sporcunun, her çalışanın, kulüplerdeki herkesin hayalinin bütün kupaları kazanmak olduğunu dile getiren Razamanoğlu, yorucu bir sezonun ardından bunu başardıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Takımdaki herkesin yoğun özverisiyle başarıya uzandıklarını aktaran Ramazanoğlu, "Çok mutluyuz. Hayallerin ötesinde bir sezon geçirdik. Olabilecek her kupayı aldık. Çok güzeldi. Dünyanın en büyük spor kulübü olarak başkanımıza, yönetimimize hediye ettik. Mutlu ve gururluyuz. Bu anı herkese yaşattığımız için sevinçliyiz." dedi.
"Şubemize, kızlarımıza, bizlere verilen değer çok fazla"
Fenerbahçe'de 1992-1993 sezonunda basketbola başlayıp, 2009 yılında kariyerini noktalayana dek sarı-lacivertli formayı giydiğini belirten Nalan Ramazanoğlu, bu periyotta 23 kupa kaldırdığını vurguladı.
Sarı-lacivertli kulübün, kadın basketbol şubesi için her zaman yatırımını sürdürdüğünün altını çizen Ramazanoğlu, bu yatırımın karşılığının da geldiğini ifade etti.
Şube olarak 2 sene önce en dibi gördüklerini kaydeden Ramazanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki sene önce 10 bin taraftarımızın önünde kaybettiğimiz bir final vardı. Ligde ciddi farkla yendiğimiz rakibin karşısında finalde kaybetmiştik. Aylarca kendimize gelemedik. Seyircimizin önünde çok utanmıştık. Taraftarlarımızdan, bize emek veren herkesten utanmıştık. Başkanımıza da yönetime de teşekkür ediyoruz, yatırımı kesmediler. En dibi görmüştük o dönemde. Belki de bu durumu yaşamamız gerekiyordu. Ardından ayaklarımızı yere basarak sıçrayış yaptık. Bu da başkanımız sayesinde oldu. Peşinden arka arkaya gelen 2 FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve tarihte ilk kez kazanılan FIBA Süper Kupası oldu. Bu kupaları kazanırken geçmişi de unutmamak lazım. Bu yatırım her zaman katlanarak gitti. Bir başarının arkasına saklanıp ertesi yıl bütçeler düşmedi. Kulübümüzde her zaman şampiyonluklar hedef alınıyor. Şubemize, kızlarımıza, bizlere verilen değer çok fazla. Biz de bunun karşılığını mutlu şekilde verdik diyebilirim."
1999 yılında yaşanan şampiyonluğun ardından yatırımların her geçen gün arttığının altını çizen Ramazanoğlu, "Fenerbahçe; Türkiye'de ve Avrupa'da lokomotif görevi görüyor. O dönemde kazanılan kupayla başlayan bir hikaye oldu. Anlatılacak çok hikayesi olan başarıların geldiği yerdeyiz. O ilk kupayı aldığımız andan itibaren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, basketbolda lokomotif görevi görüyor." ifadelerini kullandı.
"Tarih onların isimlerini yazacak"
Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda büyük saygı gördüğüne dikkati çeken Ramazanoğlu, "Şu anda Avrupa'da da çok büyük saygı görüyoruz. Herkes bizi Avrupa'nın en büyüğü olarak görüyor. Bizle oynarken takımlar çekiniyor. Biz de bundan mutluyuz. Sesimiz Türkiye'yle sınırlı kalmıyor." diye konuştu.
Röportajın yapıldığı Fenerbahçe Müzesi'nin çok önemli bir mekan olduğunu aktaran Ramazanoğlu, şunları söyledi:
"Bu müze bir ilk. Hem kadın şube hem de erkek şube olarak önemli bir müze. Çok güzel bir yer. Çocuklarım buraya girdiklerinde, adımı gördüklerinde, formamı asılı gördüklerinde mutlu ve gururlu oluyorlar. Annelerinin böyle bir müzede isminin olduğunu görmeleri çocuklarımı çok mutlu ediyor. Fenerbahçe benim ikinci ailem. Bunu sadece taraftarlarımızın yansıtmasıyla değil, ailelerimizden de görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Bu müzenin açılışında ilk kaptanımız Ayten Salih'i misafir etmiştik. Bir kaptandan dinlediğimiz hikayeler inanılmazdı. Ben de ondan çok şey öğrendim. Basketbol kariyerleri sona erince, buranın ne kadar emek verilerek oluşturulduğunu fark edecekler, bu gururu yaşayacaklar. Herkese nasip olmayacak bir şey. Tarih onların isimlerini yazacak."
Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür eden Nalan Ramazanoğlu, " Mersin'de oynadığımız final maçında evimizde gibiydik. İki senedir tarih yazıyoruz. Bu takımın her zaman taraftarın itici gücüne ihtiyacı var. Önümüzdeki sezonlarda da maçları izleyip desteklemeye devam etsinler." diyerek sözlerini tamamladı.
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