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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik Görevine Nalan Ramazanoğlu Getirildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik Görevine Nalan Ramazanoğlu Getirildi

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik görevine Nalan Ramazanoğlu'nun getirildiğini açıkladı. Ramazanoğlu, Fenerbahçe altyapısında başarılı bir kariyere sahip olan ve son olarak Gelişim Takım Menajerliği görevini üstlenen bir isimdir. Kulüp, Ramazanoğlu'nun bu yeni görevinde başarılı olacağına inandığını ve Kadın Basketbol şubesinin istikrarlı yapısını daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik Görevine Nalan Ramazanoğlu Getirildi
30.12.2023 - 13:01,
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik görevi için açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubemizin Genel Menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajerimiz Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan, kaptanlık yapan ve son olarak Gelişim Takım Menajerliği görevini üstlenen Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir.

Uzun yıllardır altyapımızda başarılı işlere imza atan Nalan Ramazanoğlu'na Fenerbahçe çatısı altındaki yeni görevinde başarılar diler; Kadın Basketbol şubemizin istikrarlı yapısını daha da ileriye taşıyacağına inandığımız bu yapılanmanın kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik Görevine Nalan Ramazanoğlu Getirildi - Son Dakika


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