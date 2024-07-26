Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Julie Allemand'ı transfer etti

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Belçikalı oyuncu Julie Allemand'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Belçika Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan yıldız oyun kurucu Julie Allemand ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Avrupa'nın en dikkat çeken oyun kurucularından biri olan Julie Allemand'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Belçika Milli Takım forması ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alarak turnuvanın en iyi beşine seçilen 1996 doğumlu oyun kurucu, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise Belçika Milli Takımı ile altın madalya kazandı.