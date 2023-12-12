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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar Sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar Sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü, Alperi Onar'ın sakatlandığını ve Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle yapacakları Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer alamayacağını açıkladı. Onar'ın sol ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edilmiş ve tedaviye başlanmıştır.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar Sakatlandı
12.12.2023 - 21:05,
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Fenerbahçe Kulübü, antrenmanda sakatlanan kadın basketbol takımının kaptanı Alperi Onar'ın bu akşam deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibi ile yapacakları Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alperi Onar'ın LDLC ASVEL Feminin maçı için İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edilen kaptanımız Alperi Onar'ın tedavisine başlanmıştır. LDLC ASVEL Feminin maçı kadrosunda yer alamayacak kaptanımız Alperi Onar'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar Sakatlandı - Son Dakika
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