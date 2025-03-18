Fenerbahçe Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2025 ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'a konuk oldu. Mücadeleden 97-57 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 21- 23 Mart tarihlerinde Edirne'de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler yarı finalde İY Tarsus Spor - ÇBK Mersin eşleşmesinin galibi ile 21 Mart Cuma günü karşılaşacak.

Salon: TOBB ETÜ

Nesibe Aydın: Jaime Nared 14, Erica Wheeler 8, Lauren Marie Scherf 6, Merve Arı 4, Damla Gezgin 5, Merve Uygül 4, İlayda Güner 8, Elif Çayır 3, Sevgi Tonguç 5, Sydney Wallace

Başantrenör: Erman Okerman

Fenerbahçe: Julie Allemand 12, Sevgi Uzun 6, Gabby Williams 16, Emma Meesseman 17, Sabally 16, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 7, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz, Selen İrem Baş

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 15-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-51 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 40-74 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL