Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na 3 Yeni Transfer

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Andrea Staskova, Sabastine Flourish Chiouma ve Maria Paula Salas Zuniga'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 oyuncu için Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş hazır bulundu.

Son olarak Galatasaray forması giyen Andrea Staskova'yla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Galatasaray'dan transfer edilen bir diğer oyuncu Sabastine Flourish Chiouma ile Meksika Ligi takımlarından Atlas FC Femenil'den kadroya dahil edilen Maria Paula Salas Zuniga'yla birer yıllık sözleşme imzalandı.