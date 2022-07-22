Açıklamada, Özkan Beceren'in kariyerinin son 8 yılını Konak Belediyespor 'da geçirdiği ve bu takımla 3 lig şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Konak Belediyespor'un Beceren yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde de mücadele ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Konak Belediyespor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Özkan Beceren oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.