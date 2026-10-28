Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Real Sociedad'a deplasmanda 2-0 yenildi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Real Sociedad'a deplasmanda 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenildi. Fenerbahçe'de Maria Alves 81. dakikada kırmızı kart gördü; rövanş 11 Kasım Çarşamba İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi.
San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.
İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA
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