Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı

02.08.2022 22:35
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde, yeni teknik direktörü Özkan Beceren yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Burada FB TV'ye açıklamada bulunan Özkan Beceren, "Fenerbahçe gibi büyük camiada yer almak güzel bir duygu. İnşallah çalışmalarımızın sonunda sezonu şampiyonlukla tamamlarız. Tüm amacımız ve temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

Belirledikleri bölgelere transferlerin yapılacağını dile getiren Beceren, şunları kaydetti:

"Tam takım haline geldiğimizde güçlü bir şekilde lige başlayacağız. İlerleyen süreçte Topuk Yaylası'nda kamp yapacağız. Orada iyice hazır hale gelip, devamında İstanbul'da hazırlıklarımız devam edecek. Bu süreçte de hazırlık maçlarımız olacak. Ekibimle beraber taraftarımıza heyecan veren güzel futbol izlettireceğimize inanıyoruz. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışan şekilde ve sonu şampiyonluk olur."

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Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu
Kaynak: AA

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Fenerbahçe, Futbol, FB TV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı - Son Dakika

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