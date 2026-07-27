Fenerbahçe Kadın Takımı'na Paraguaylı Kaleci
Fenerbahçe, Alhama CF'den Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi transfer etti.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre geçen sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale ile sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, 2026-27 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletecek.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
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