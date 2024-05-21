Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Eda Erdem, 2008 yılından beri Fenerbahçe forması giymekte olup, kulübe olan bağlılığını vurgulayarak 2 yıl daha sarı-lacivert renklere hizmet edeceğini belirtti.

21.05.2024 23:10
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli voleybolcu Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2008 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen kaptan Eda Erdem ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı. Her zaman 'İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim' diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak. Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara" ifadelerine yer verildi.

Eda Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 yıl daha birlikteyiz. Kalp kalbe, omuz omuza. Mutlulukla, onurla, gururla. Allah utandırmasın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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