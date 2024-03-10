Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlık yaşayan Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının, kaptan Eda Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Eda Erdem'in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. " - İSTANBUL