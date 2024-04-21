Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi\'nde şampiyon oldu

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Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek seride 3-2 öne geçen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 7. şampiyonluğuna ulaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi beşinci müsabakasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup edip, seride 3-2 üstünlük sağlayarak 7. şampiyonluğuna ulaştı. Son sayının alınmasıyla büyük coşku yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Fenerbahçeli oyunculara kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, madalyalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanları Ahmet Göksu ve Selahattin Süleymanoğlu takdim etti.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Bekir İrdem ve İlker Dinçay da takip etti.

Maçın en değerli oyuncusu Vargas

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, müsabakanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Gizem Örge en iyi libero, en iyi orta oyuncu Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Ana Cristina, en iyi pasör çaprazı Tijana Boskovic seçildi. Final serisinde (100 km/h) en hızlı servis kullanan oyuncu ödülünü Melissa Vargas kazandı. - İSTANBUL