Fenerbahçe Kadın Voleybolda İstifalar

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon planlaması kapsamında 7 isimle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.

Meliha Diken için veda mesajı

Fenerbahçe'de 2 farklı dönemde forma giyen ve birçok başarıya ulaşan milli voleybolcu Meliha Diken ile ilgili kulüpten veda mesajı da paylaşıldı. Kendisine teşekkür edilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı gururla taşıdığın, her topa inançla uzandığın, taraftarımızın gönlünde özel bir yer edindiğin tüm sezonlar için sana minnettarız. Fenerbahçe ailesi olarak, sahadaki mücadele azmin ve örnek duruşunla bizlere yaşattığın tüm gurur anları için teşekkür ediyoruz. Sarı-lacivert formaya kattığın değer daima hatırlanacak. Yolun açık, şansın bol olsun. Fenerbahçe her zaman senin evin." - İSTANBUL