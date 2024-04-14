Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague Final Four\'da şampiyon oldu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 22, Anderson 7, Mlic 16, Mcbride 17, Collier 33, Alperi Onar 2, Badiane 4, Laksa, Sevgi Uzun 3, Idıl Sacalır, Tilbe Şenyürek 2, Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
Villeneuve d'Asvq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Mbaka 6, Abraham
Başantrenör: Rachid Meziane
1. Periyot: 28-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-61 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
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