Fenerbahçe, Kadrosu Dağılan Karşıyaka'yı 101-90 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kadrosu Dağılan Karşıyaka'yı 101-90 Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe, Karşıyaka'yı deplasmanda 101-90 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Karşıyaka, takımındaki mali sorunlar nedeniyle önemli yabancı oyuncularını kaybetse de taraftarlarının desteğiyle mücadele etti.

05.01.2025 22:59
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 3, Russell 40, McDermott 13, Hakan Sayılı 6, Muhsin Yaşar 17, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, Mert Celep, Ozan Yılmaz, Ergi Tırpancı 3

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 17, Hayes 13, Hall 13, Colson 11, Sertaç Şanlı 5, Melli 11, Mays 8, Tarık Biberovic 6, Guduric 7, Birch 5, Metecan Birsen 5

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 39-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-80

BASKETBOL Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe, hafta içinde kulüpteki mali sorunlar nedeniyle 4 önemli yabancı oyuncusunu kaybederek kadrosu önemli oranda dağılan Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup etti: 90-101. Takımın yıldızı Fenerbahçe'yle söz kesen McCollum'un yanı sıra Webb, Jefferson ve Boutsiele'in ayrıldığı Karşıyaka'da salonu dolduran taraftarlar, maç boyunca oyunculara büyük destek verip moral aşılamaya çalıştı. Karşıyakalılar maç öncesi başta kaptan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar olmak üzere takımı tribünlere çağırıp alkışladı. Kaf-Kaf'ta maç gününe kadar durumları belli olmayan Kenan ile Muhsin son anda forma giydi. Kadroda 2 yabancısı kalan yeşil-kırmızılı ekibe Russell'ın 40 sayılık performansı yetmedi. Taraftarlar maç sonu mağlubiyete rağmen takımlarını alkışladı. Bu skorla Fenerbahçe 13 maçta 12'nci galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Anadolu Efes deplasmanını son anlarda kaybettikten sonra üst üste ikinci yenilgisini alan Karşıyaka ise 8 galibiyette kaldı.

Karşıyaka maça Russell ve Muhsin'in sayılarıyla 5-0'lık seriyle başladı. İlk bölümde pota altından Muhsin'le etkili olan yeşil-kırmızılı ekip 4 dakikalık bölümü 12-4 önde geçti. Fenerbahçe takım kaptanı Melih'in üçlükleriyle Karşıyaka'ya yanıt verip oyunda dengeyi buldu. Sarı-lacivertli ekip periyodun bitimine 1 dakika 20 saniye kala Melli'nin üçlüğüyle skoru 18-18'e getirdi. İlk periyot ev sahibinden Russell'ın üçlüğüyle 21-18 sonuçlandı. Fenerbahçe ikinci periyodun başında Biberovic'in üçlük isabetiyle ilk kez 23-21 öne geçti. Karşıyaka bu bölümde Russell'ın skorer oyunuyla rakibinin farkı açmasını önlemeye çalıştı. Yeşil-kırmızılı takımın kadro eksikliğinden faydalanan Fenerbahçe, pota altındaki üstünlüğüyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı 39-47 tamamlandı. Fenerbahçe dar rotasyonla yorulan Karşıyaka önünde üçüncü periyotta farkı 20 sayıya taşıdı. Son 10 dakikada 60-80 başladı. Sarı-lacivertli ekip son periyotta rahat bir oyunla salondan galibiyetle ayrıldı: 90-101

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kadrosu Dağılan Karşıyaka'yı 101-90 Mağlup Etti - Son Dakika

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