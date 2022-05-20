SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

20.05.2022 19:25
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'daTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Futbolcular ile fotoğraf çekinen taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek vererek, sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

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Fenerbahçe kafilesi Malatya'da Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Kaynak: DHA

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