Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana\'da Lezzetlere Hayran Kaldı

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana'da yediği künefeye ve Adana Bombası'na hayran kaldı.
Fenerbahçe'de forma giyen Adanalı İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz gün aile ziyareti için kente geldi. Burada tatlıcı Zeynep Geyik'in dükkanına giden Eğribayat, künefe ve Adana Bombası yedi.
Tescilli Adana Bombası'nı ve künefeye arkadaşlarıyla yiyen Eğribayat, yediği künefeye ve Adana Bombası'na hayran kaldığını belirtti.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik ise İrfan Can Eğribayat'ı ağırladıkları için mutlu olduğunu söyledi. - ADANA
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