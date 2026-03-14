Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0 Yenildi

14.03.2026 10:50
Fenerbahçe, Karagümrük karşısında aldığı mağlubiyetle namağlup serisini sonlandırdı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 57 puanda kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmesi halinde zirvenin 7 puan gerisinde olacak.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak üstlendi. Fenerbahçe, 15'inci dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1'inci dakikada Serginho'nun golleriyle Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

NAMAĞLUP SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin ligdeki namağlup serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. 26 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir FK'yı mağlup etmesi durumunda zirvenin 7 puan gerisinde kalacak. Fenerbahçe, bu maç öncesinde son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Hatayspo deplasmanında yaşamıştı.

SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 7 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Samsunspor'u yenen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalırken Fatih Karagümrük'e mağlup oldu.

FENERBAHÇE 17 HAFTA SONRA GOL ATAMADI

Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol atamadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 8'inci haftada deplasmanda oynadığı Samsunspor maçında gol atamamış ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, 8'inci haftadaki Samsunspor maçından sonra 26'ncı haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tüm lig karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. Öte yandan ilk hafta Göztepe deplasmanında da 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısmında 3 maçta gol atamadı.

YÖNETİM TEDESCO İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından stadyumda acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek ile toplantı yapma kararı aldı. Bu görüşme bugün kulüp binasında gerçekleşecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

