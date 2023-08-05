Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.
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