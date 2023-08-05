Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor

05.08.2023 18:24

Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumu netlik kazanacak. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.

SON KEZ MASAYA OTURULACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.

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