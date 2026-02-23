Fenerbahçe-Kasımpaşa İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa İlk Yarı Golsüz Geçti

Fenerbahçe-Kasımpaşa İlk Yarı Golsüz Geçti
23.02.2026 21:09
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Asensio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Benedyczak'in pasında topla buluşan Diabate'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Levent Mercan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Asensio'nun kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.

45+1. dakikada Musaba'nın pasında Asensio'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+3. dakikada Cenk'in pasında sol tarafta topla buluşan Diabate'nin vuruşunda kaleci Ederson topu kontrol etti.

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü (Yiğit Efe Demir dk. 27), Jayden Oosterwolde (N'Golo Kante dk. 40), Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba, Anderson Talisca

Yedekler: Mert Günok, Archie Brown, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Adem Arous, Nicholas Opoku, Frimpong, Andri Baldursson, Fousseni Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak, Cenk Tosun

Yedekler: Ali Emre Yanar, Burak Gültekin, Cafu, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Pape Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Fousseni Diabate, Andri Baldursson, Frimpong (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe-Kasımpaşa İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
