Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

KASIMPAŞA'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK

Mücadelenin başlamasına saatler kala Kasımpaşa'ya iki kötü haber birden geldi. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ve savunma oyuncusu Rodrigo Becao, bu akşam Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE DE 2 EKSİK VAR

Öte yandan Fenerbahçe'de de Kasımpaşa müsabakası öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, zorlu maçta forma giyemeyecek.