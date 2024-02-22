Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

22.02.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement