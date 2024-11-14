Fenerbahçe Kayseri Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kayseri temsilcisi ile Fenerbahçe arasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.