Fenerbahçe Kayseri\'ye geldi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.
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