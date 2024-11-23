Fenerbahçe Kayserispor'a Konuk Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.

Kayserispor kadroda 1 değişikliğe gitti

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.

Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.

Kayseri ekibinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.