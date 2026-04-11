Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 Yendi

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalara dikkat çeken Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı topu kazanmak istedik. Topla iyi olmak istedik. Fenerbahçe'ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istedik. Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol açıkçası bizi bozdu. İçeri gol yemeden girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler daha iyi olabilirdi. İkinci yarı bazı bireysel hatalar ve yediğimiz goldeki hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe iyi bir takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Ama tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. İyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİSPOR KÜÇÜK BİR TAKIM DEĞİL'

Tedesco'nun 'küçük takım' benzetmesinin sorulması üzerine ise Erling Moe, "Öncelikle Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim; Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler, biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım" cevabını verdi.

TEDESCO: TAKIM ÇOK İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Takım bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncular saha içerisinde çok güçlü bir performans sergiledi. Talisca da aynı şekilde. Talisca aslında birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bazen 9, bazen 10 hatta 8 numara bile oynayabiliyor ve oynadığı her pozisyonda iyi bir performans sergiliyor. Tabii ki onun en iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz. Marco döndüğünde bizler için lüks bir problem olacak. Zaten bu tarz lüks problemlerimiz oldu. Önemli olan maçları kazanmak, Talisca da her zaman takıma yardım etmek, maç içerisinde etki sahibi olmak istiyor. O yüzden 9 ya da 10 numara oynaması fark etmez" dedi.

'MODERN FUTBOL BİRAZ DAHA KOMPLEKS'

Kapalı oynayan takımlara karşı zorlandıklarını da söyleyen Tedesco, "Topa daha fazla sahip olduğunuz zaman aslında rakibin topu size bıraktığı, daha kapalı, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. Bugün ilk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla karşılaştığınızda da zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bu yeni bir tez değil. Normal bir durum. Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil, bütün takımlar bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha 'küçük' diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil. Aslında ilk yarı girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Talisca'nın girmiş olduğu net pozisyonlar vardı. Tabii ki ilk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. Özellikle 2-0 bulduktan sonra rakibimiz daha açık oynadı, daha fazla alan bulup daha tehlikeli olabildik. Bence modern futbol biraz daha kompleks, her şeyin farkında olmanız gerekiyor; hem topu tutmanız gerekiyor, zaman zaman önde savunma yapmanız, zaman zaman geride savunma yapmanız. Geçişler yapmanız gerekiyor. Yer yer uzun toplar oynamanız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

'BAZEN KOLAY SARI KART GÖRÜYORUZ'

Sarı kart sınırındaki oyuncuların sorulması üzerine ise İtalyan teknik adam, "Bizler kendimizi bu duruma soktuk, şikayet edecek bir şey yok. Bazen aslında kolay sarı kart görüyoruz. Bu anlarda daha olgun olmamız gerekiyor. Hakemle tartıştığınız zaman hakemler sarı kart gösteriyorlar. Bizler bu duruma kendimizi soktuk, bizler bu durumdan şikayet etmemeliyiz. Daha önce de oyuncularımız yoktu, çözüm bulduk. Öyle bir durumla karşılaşırsak çözüm buluruz. Bu akşamın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Burada 4-0'lık bir galibiyet almak kolay değil. Bizler çözümü problem ortaya çıktığı zaman buluyoruz. Şu an şanslıyız ki öyle bir problemimiz yok. Rizespor maçından sonra böyle bir problemle karşılaşabiliriz. Şu anda Rize maçı bizim için önemli, ondan sonra oynayacağız bir sonraki Galatasaray maçı değil" diye konuştu.