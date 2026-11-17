Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Nelson Semedo'nun doğum günü kutlandı

Portekizli futbolcu Nelson Semedo için tesislerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşına giren Semedo'yu tebrik ederken, Semedo da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.