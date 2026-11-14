Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi çift antrenman yaptı, Asensio ve Ake yok - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi çift antrenman yaptı, Asensio ve Ake yok

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Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi çift antrenman yaptı, Asensio ve Ake yok
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Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesinde bugün çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake idmanda yer almadı; bu iki oyuncu Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki akşam antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, bugün yapılan antrenmanlarda yer almadı. Bu iki futbolcu, Kocaelispor deplasmanında da forma giyemeyecek. Öte yandan milli takımlarda olan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic ve Romelu Lukaku da antrenmanda yer alamadı.

Kaynak: DHA
Marco AsensioKocaelisporNathan AkeFenerbahçeAntrenmanFutbolSporSon Dakika

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