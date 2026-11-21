Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosunda değişiklik yapmadı.

Sarı-lacivertli futbol takım, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriç, Bartuğ Elmaz, Nene, Mimovic ve Kante yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup eden kadroda değişiklik yapmadı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı.

Kocaelispor'da 3 değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alan ve o maçta sakatlık yaşayan Show'un yerine Tayfur Bingöl'e yer verirken savunmada Emir Ortakaya'nın yerine Maglica'ya, Aye'nin yerine de Sousa'ya şans verdi.

Kocaeli ekibi Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Baku, Sousa, Agyei 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız ve Aye yer aldı.

Belözoğlu yine deplasmanda

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta da deplasmanda sahaya çıktı.

Belözoğlu, göreve başladığı günden bu yana henüz taraftarının önünde maça çıkamazken, ilk iki sınavını üst üste deplasmanda verdi.