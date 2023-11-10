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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu

10.11.2023 00:52  - Güncelleme: 01:25

Temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa'da ilk, resmi maçlarda üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

PIOTROWSKI PERDEYİ AÇTI

Ludogorets, 18. dakikada Jakub Piotrowski'nin çok uzaklardan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi

BATSHUAYI ETKİSİZ KALDI

İkinci yarının başında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. 47. dakikada Ferdi'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michy Batshuayi yerden şansını denedi ancak kaleci Simon Sluga gole izin vermedi. Fenerbahçe, 56'da bir kez daha Batshuayi ile eşitliğe çok yaklaştı. Ferdi'nin uzun pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michy Batshuayi vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 61. dakikada Batshuayi bir kez daha şansını denedi, savunmaya çarpan top direk dibinden auta gitti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi

SECO FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe, oyunun son bölümünde tempoyu artırmayı ve eşitlik golünü bulmayı denedi ancak sarı lacivertlilerin çabası yeterli olmadı. Ludogorets ise maçın bitimine 1 dakika kala kontrataktan 90+2. dakikada Rwan Seco ile maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ludogorets, Fenerbahçe, Razgrad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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