Fenerbahçe kongre üyesinin yaşı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe kongre üyesinin yaşı sosyal medyada gündem oldu

18.06.2023 11:33

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında konuşma yapan Furkan Yapar'ın 21 yaşında olduğunu söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Yapar'ın oldukça yaşlı göründüğünü belirterek "Fenerbahçe yaşlandırmış" yorumlarında bulundu.

Olayların damga vurduğu Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında bir kongre üyesinin konuşma yapmak için çıkığı kürsüde yaşını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

"21 YAŞINDAYIM"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Furkan Yapar yaptığı konuşmada, "21 yaşındayım, en şampiyon olduğumuz zamanki halimi çıkarıp göstereyim size telefonumdan, 13-14 yaşında çocuktuk." dedi. Yapar'ın konuşmasının ardından yaşı ise sosyal medyada gündem oldu.

Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı

"FENERBAHÇE YAŞLANDIRMIŞ"

Sosyal medyada Furkan Yapar'ın oldukça yaşlı göründüğünü belirten kullanıcılar, "Fenerbahçe yaşlandırmış" yorumlarında bulundu.

Yapılan yorumlar şöyle:

Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı
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SON DAKİKA: Fenerbahçe kongre üyesinin yaşı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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