Fenerbahçe, Konyaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Konyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının iyi oynadığını ve golü bulamadıklarını belirterek sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

06.05.2024 22:57  Güncelleme: 23:20
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.

Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.

Kaynak: AA

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