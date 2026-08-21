Fenerbahçe-Konyaspor Karşılaşması - Son Dakika
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Fenerbahçe-Konyaspor Karşılaşması

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Fenerbahçe, Konyaspor ile 51. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler evindeki avantajını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 50 mücadelede Fenerbahçe'nin 38-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 25 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 22'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 77 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 4-0 üstünlük sağladı.

Takımlar arasında en gollü maç

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 50 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

Fenerbahçe rakibine son 7 lig maçında kaybetmedi

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1, 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 23 gol kaydederken 4 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Konyaspor Karşılaşması - Son Dakika

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