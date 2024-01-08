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Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda koşu, ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçlar yapıldı. Sakatlığını atlayan Rodrigo Becao ise bireysel antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı
08.01.2024 - 17:06,
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapılırken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığını atlayan Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

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Kaynak: İHA
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