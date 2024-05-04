Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Jayden Oosterwolde ise topla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya hareket edecek.

04.05.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi akşamı deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan idmanda bireysel koşu çalışması yapan Jayden Oosterwolde bugün de topla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Konyaspor, Trendyol, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement