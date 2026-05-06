Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları gerçekleştiren sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.