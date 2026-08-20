Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon idmanıyla devam etti. Futbolcular günü dar alanda yapılan savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'a karşı ilk 11'de başlayan futbolcular ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenmeye yönelik antrenman yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.